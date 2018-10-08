Израиль примет 1000 репатриантов из Эфиопии

Иерусалим, , 19:05 — REGNUM Министерство алии (репатриации) и абсорбции Израиля рассмотрит предложение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о возобновлении программы репатриации для жителей Эфиопии. Об этом сообщает израильское бизнес-издание Calcalist.

Отмечается, что в данном случае речь идет о представителях эфиопского племени фалашмура, родственники которых уже проживают в Израиле. В общей сложности страна готова принять 1000 новых репатриантов. На реализацию программы репатриации из государственного бюджета будет выделено порядка $50 млн.

Ранее правительство Израиля уже не раз заявляло о завершении программы алии для жителей Эфиопии. В первую очередь это связано со сомнением представителей МВД и Министерства репатриации в наличии у представителей африканского племени права на переезд в Израиль.