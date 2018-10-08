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На востоке Москвы запустили движение по двум новым выделенным полосам

Общество

Всего в Москве действует более 314 км выделенных полос

Москва, 8 октября 2018, 11:04 — REGNUM  В Москве открылось движение еще по двум выделенным полосам для общественного транспорта, сообщает 8 октября пресс-служба столичной администрации.

Так, выделенки появились на участке шоссе Энтузиастов от улицы Плеханова до улицы Буракова по направлению в центр, а также на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец, кроме Новогиреевской эстакады, в оба направления.

Напомним, всего в Москве действует более 314 км выделенных полос. В ближайшие два года планируется организовать более 42 км выделенок. Ввод новых полос будет произведен в течение 2018−2019 годов.

В результате общественный транспорт по 198 маршрутам сможет быстрее перемещаться в пределах Москвы и ускорить обслуживание пассажиров.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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