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В Волгограде будущих инженеров готовят с первого класса

Общество

Опыт первого года показал, что младшие школьники уверенно могут осваивать базовые знания по математике и физике

В Волгограде будущих инженеров готовят с первого класса
Борис Зеленский. После школы на завод! 1956

Волгоград, 8 октября 2018, 11:00 — REGNUM  Волгоградский государственный технический университет реализует программу «ЮниорАктив», которая позволяет готовить будущих инженеров с 1−2 класса, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что старт программы был дан в прошлом году. В рамках обучения ученики начальных классов могут проходить опережающее обучение некоторым разделам математики, геометрии, физики, а также базовому уровню компьютерной грамотности и основам робототехники.

«В рамках программы «Начальная инженерная подготовка» школьники научатся рассчитывать траектории движения объектов по плоскости, получат навыки составления алгоритмов и программ управления движением роботизированных подвижных платформ», — говорится в сообщении.

В вузе подчеркивают, что опыт реализации образовательной программы показал, что младшие школьники довольно уверенно могут осваивать базовые знания по физике электричества, самостоятельно составлять и рассчитывать простейшие электрические цепи. В последующем эти навыки становятся уверенной стартовой площадкой для освоения образовательных программ по физике, информатике, программированию микропроцессорных устройств робототехники, формируют у детей осознанное представление о дисциплинах школьного курса, вызывая у них интерес к обучению.

Итоговым результатом реализации образовательной программы для школьников станет защита ими своего «инженерного проекта» — макета технического мобильного устройства, предназначенного для выполнения каких-либо выбранных школьником функций.

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