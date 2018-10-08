Пациенты в больницах Петербурга лежат в коридорах и на полу — прокуратура

Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Проблемы сферы здравоохранения Санкт-Петербурга оказались в центре внимания прокуратуры города. Надзорное ведомство проверило работу городского комитета по здравоохранению, выявило многочисленные нарушения и внесло представление вице-губернатору Анне Митяниной, курирующей эту сферу.

Одной из претензий прокуратуры стала перегрузка подведомственных комитету медицинских учреждений, превышающая 115% от числа коек. Из-за этого некоторым пациентам отказывают в госпитализации, предлагая посещать лишь дневной стационар или лечиться амбулаторно.

«Однако большинство из них по медицинским показаниям нуждается в госпитализации, в которой учреждениями не может быть отказано даже при отсутствии свободных коек. В таких ситуациях они размещаются на кушетках в коридорах отделений учреждений, напольных покрытиях», — констатировала прокуратура Санкт-Петербурга.

Представление, которое внесла прокуратура Анне Митяниной, рассмотрено и удовлетворено.

В частности, комитет по здравоохранению подготовил проект распоряжения для устранения нарушений и усиления контроля за использованием коечного фонда медицинских стационаров, в том числе при экстренной госпитализации. Также должно быть улучшено качество оказания скорой медицинской помощи до госпитализации пациента. Распоряжение проходит этап согласования.

«Прокуратура Санкт-Петербурга контролирует соблюдение требований закона в этой сфере», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской области и ряда других регионов СЗФО превышает средние показатели по России в целом.

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Власти Санкт-Петербурга обеспокоены растущей смертностью жителей города от различных заболеваний и хотят выработать систему действий, чтобы противостоять этой негативной тенденции.

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В частности, планируется максимально охватить граждан диспансеризацией, сделав ее ежегодной для всех горожан старше 40 лет, а также реформировать службу скорой помощи, которая в Петербурге оказалась слишком децентрализована.