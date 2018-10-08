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Вице-канцлер Австрии Штрахе пообещал уйти в декретный отпуск

Общество

Супруга политика станет матерью через три месяца

Вена, 8 октября 2018, 10:52 — REGNUM  

Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе уйдет в декретный отпуск. Об этом политик заявил на торжественном партийном мероприятии в венском парке Пратер 7 октября, пишет газета Kronen Zeitung.

Вице-канцлер объявил, что он и его 30-летняя супруга Филиппа Штрахе (в девичестве — Бек) ждут рождения ребенка через три месяца.

«Я, конечно же, уйду в декретный отпуск на пару недель, обещаю вам. Я хочу помочь моей жене и нашему ребенку», — сказал Штрахе.

49-летний Штрахе состоит в браке с бывшей моделью с 2016 года. Для них это первый общий ребенок. Также у вице-канцлера есть двое детей от первого брака.

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Политическая жизнь Австрии
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