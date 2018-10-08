В Ярославской области объединяют больницы

Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Ярославской области пройдет объединение четырёх больниц. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

В одно учреждение будут объединены ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая психиатрическая больница» и ГБУЗ ЯО «Рыбинская психиатрическая больница». Объединенное учреждение будет называться «Ярославская областная психиатрическая больница».

Также объединяются две больницы в Ярославле — больница № 7 в поселке Резинотехника будет присоединена к ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3», расположенной в Заволжском районе.

Ранее в «Центральную городскую больницу» были объединены ряд клиник Ярославля. Региональные власти говорят о том, что сокращают таким образом управленческий аппарат.

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