Понедельник, 8 Октября 2018 года
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До 8 млн граждан Украины работают нелегально — ГФС

Общество

Это примерно каждый третий житель страны

Киев, 8 октября 2018, 10:51 — REGNUM  На Украине нелегально работают до 8 млн граждан, заявили в государственной фискальной службе (ГФС) Украины, сообщает 8 октября ТСН.

По официальным данным, каждый третий гражданин Украины занят в «теневом» секторе экономики.

В ГФС отметили, что за каждого гражданина, работающего нелегально, компании будут платить штраф в размере 112 тыс. гривен ($4 тыс.).

Напомним, на Украине 26 млн граждан являются трудоспособными. Также по официальным данным 46% субъектов хозяйствования нарушают требования трудового законодательства. По мнению экспертов, на фоне огромного «теневого» сектора экономики рост ВВП не играет существенную роль, так как неизвестно, сколько реально задействовано граждан в экономике страны.

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Рынок труда
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