Корейцы признаны самой пьющей нацией в Азии

Сеул, , 16:44 — REGNUM Корейцы — самая пьющая нация в Азии: ежегодно каждый житель этой страны потребляет 10,2 литра чистого спирта. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.

Корейские мужчины выпивают 16,7 литра чистого спирта в год — в четыре раза больше, чем женщины (3,9); это соответствует 273 бутылкам корейской водки соджу объемом 360 мл и крепостью 17%, или 334 литрам пива крепостью 5%. Таким образом, еженедельно каждый кореец выпивает пять бутылок соджу или 6,5 литра пива. Эти данные являются усреднёнными и включает тех, кто вообще не пьют алкоголь, поэтому реальное потребление пьющими людьми ещё выше.

Жители соседей Южной Кореи — Китая и Японии — потребляют 7,2 и 8 литров соответственно. В мировом рейтинге Южная Корея не на первом месте, но занимает высокие позиции, уступая Литве (15 литров), Нигерии (13,4), Франции (12,6) и Австралии (10,6).

ВОЗ отмечает, что в Южной Корее от алкоголя и связанных с ним заболеваний умирают 7,6%, в то время как в среднем по миру 5,5%. Такое потребление спиртного приводит к циррозу печени, раку и болезням сердечно-сосудистой системы.