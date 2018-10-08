Понедельник, 8 Октября 2018 года
17:00:45 МСК

Корейцы признаны самой пьющей нацией в Азии

Общество

Корея занимает одно из первых мест по потреблению алкоголя не только в Азии, но и в мире

Корейцы признаны самой пьющей нацией в Азии
Застолье

Сеул, 8 октября 2018, 16:44 — REGNUM  Корейцы — самая пьющая нация в Азии: ежегодно каждый житель этой страны потребляет 10,2 литра чистого спирта. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.

Корейские мужчины выпивают 16,7 литра чистого спирта в год — в четыре раза больше, чем женщины (3,9); это соответствует 273 бутылкам корейской водки соджу объемом 360 мл и крепостью 17%, или 334 литрам пива крепостью 5%. Таким образом, еженедельно каждый кореец выпивает пять бутылок соджу или 6,5 литра пива. Эти данные являются усреднёнными и включает тех, кто вообще не пьют алкоголь, поэтому реальное потребление пьющими людьми ещё выше.

Жители соседей Южной Кореи — Китая и Японии — потребляют 7,2 и 8 литров соответственно. В мировом рейтинге Южная Корея не на первом месте, но занимает высокие позиции, уступая Литве (15 литров), Нигерии (13,4), Франции (12,6) и Австралии (10,6).

ВОЗ отмечает, что в Южной Корее от алкоголя и связанных с ним заболеваний умирают 7,6%, в то время как в среднем по миру 5,5%. Такое потребление спиртного приводит к циррозу печени, раку и болезням сердечно-сосудистой системы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить