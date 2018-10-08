Учительница и подросток: под Красноярском разгорелся сексуальный скандал

Канск, Красноярский край, , 10:30 — REGNUM В городе Канске Красноярского края разыгрались нешуточные страсти. Учительница одной из школ города вступила в переписку на интимные темы с 15-летним подростком. Скриншоты с перепиской появились в одной из социальных сетей.

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Как сообщается в группе «ЧП Канск» в соцсети «ВКонтакте», речь идёт о 30-летней учительнице английского языка. Сексуальный скандал разразился в День учителя. Уточняется, что женщина предложила школьнику заняться сексом и даже написала, что хочет выйти за него замуж. При этом сам подросток на такие предложения отвечал уклончиво, пытаясь уйти от подобной беседы.

Также известно, что учительница уже написала заявление об уходе по собственному желанию. Новую работу она намерена искать в другой сфере, не связанной с образованием.

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В настоящее время проверку по факту произошедшего начали следственные органы.

«В настоящее время устанавливаются личности участников переписки. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям учителя и будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл ив Волгоградской области. Летом 2016 года в городе Волжском преподавателю, уличенному в интимной связи со своим учеником, был вынесен обвинительный приговор. За половое сношение и развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, молодая женщина получила два года лишения свободы условно.

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