Конкурс «Навыки мудрых»: «Возможность расти и развиваться»

Владимир, , 10:16 — REGNUM Преподаватель Муромского медицинского колледжа Татьяна Наврузова стала одним из победителей чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов старше 50 лет. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Наврузова рассказала, какую пользу принес конкурс и как в будущем победитель будет использовать полученные навыки.

Конкурс прошел 22−23 сентября в Москве — в этом году он состоялся впервые. В 26 компетенциях соревновались 130 представителей из 26 регионов страны. Татьяна Наврузова победила в компетенции «Медицинский и социальный уход».

«Чемпионат принес мне большую пользу, потому что я побыла в роли участника и начала понимать цели, структуру и особенности проведения чемпионата. Я изучаю сестринское дело, мне еще много нужно будет понять и осмыслить, но кое-какую базу я для себя уже построила. Умения, которые были получены на чемпионате я как педагог буду использовать при подготовке моих студентов к региональному чемпионату WorldSkills Russia», — рассказала Татьяна Наврузова.

Навыки, которые были получены во время конкурса, в будущем победительница планирует применять и в своей работе.

«Лично для меня подобные мероприятия дают возможность находить что-то новое, расти и развиваться, встречаться с другими людьми и использовать полученную информацию в работе», — сказала участница конкурса.

ИА REGNUM напоминает, что главная цель чемпионата — продемонстрировать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов, которым исполнилось 50 лет. Кроме того, важно, чтобы работодатели понимали, что люди, которым уже не 25 лет, готовы к обучению и переквалификации. Для этого на чемпионате на 46 площадках прошли мастер-классы, в которых конкурсанты с интересом принимали участие.

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