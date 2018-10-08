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В Перми полностью восстановлен дом, пострадавший от взрыва

Общество

Стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 3,7 млн рублей

Пермь, 8 октября 2018, 10:08 — REGNUM  В Перми строительные работы в многоэтажном доме по ул. Архитектора Свиязева, 50/1, пострадавшем в мае от взрыва газа, полностью завершены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае. Полностью восстановлены несущие конструкции и инженерные системы (теплоснабжения и электроснабжения) третьего подъезда.

Стоимость ремонтных работ составила 3,7 млн рублей. Восстановление внутренней отделки квартир будет производиться за счет администрации города Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 23 мая 2018 года в доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали пять человек. Все жители дома в экстренном порядке были эвакуированы. После проверки здания, ночью 23 мая народ начал возвращаться в свои квартиры, за исключением жильцом третьего подъезда. Он пострадал больше всего, поскольку именно в этом подъезде находился эпицентр взрыва. По предварительным данным, хозяин забыл выключить газовую конфорку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми в октябре полностью отремонтируют пострадавший от взрыва дом

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Взрывы бытового газа
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