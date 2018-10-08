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Школьники вернутся к занятиям в пострадавшем от цунами Палу

Общество

Министерство образования и культуры Индонезии поручило школам зарегистрировать всех учеников и учителей, которым удалось спастись

Палу, Индонезия, 8 октября 2018, 10:29 — REGNUM  Некоторые ученики вернулись к занятиям в школах в пострадавшем от землетрясения и цунами Палу в понедельник, 8 октября, после 10 дней скорби, сообщает Antaranews.

Министерство образования и культуры Индонезии поручило школам зарегистрировать всех учеников и учителей, которым удалось спастись.

Министр образования и культуры Мухаджир Эффенди пригласил учеников, проживающих в пострадавшем от землетрясения и цунами Палу в Центральном Сулавеси, немедленно вернуться в школу.

«Как заявил президент Индонезии, дети могут снова вернуться к занятиям, потому что, слишком длинный перерыв может негативно сказаться на дальнейшей учебе», — отметил министр.

Управление по вопросам образования и культуры Индонезии взяло на себя инициативу по возведению палаток, приспособленных для классных занятий.

«Конечно, сначала ученикам и учителям необходима психологическая помощь, а затем уже возвращение к обучению. Это тяжело, но мы должны бороться, мы преодолеем это вместе», — подчеркнул министр.

Информация для учеников была распространена через Whatsapp 7 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1944 человека погибли в результате землетрясения магнитудой 7,5 баллов в Центральном Сулавеси 28 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами землетрясения в Индонезии стали более 1900 человек

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