Якутские энергетики провели тренировку по тушению пожара на Депутатской ТЭЦ

Депутатский, Якутия, , 09:55 — REGNUM Персонал тепловой электроцентрали в поселке Депутатский принял участие в тренировке по тушению пожара на объекте, обеспечив защиту оборудования до прибытия пожарного расчета, сообщает 8 октября пресс-служба Сахаэнерго.

По легенде учения, возгорание произошло на паровой турбине теплоцентрали. На первом этапе сотрудники ТЭЦ предприняли меры для локализации распространения огня и организовали его тушение первичными средствами. Действия персонала комиссия оценила удовлетворительно.

Как пояснил первый заместитель исполнительного директора Сахаэнерго Петр Кондратьев, противоаварийные тренировки проводятся на предприятии регулярно.

«Все технические специалисты должны уметь оперативно реагировать и предпринимать необходимые меры в случае чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

Отмечается, что тренировка прошла в рамках проверки готовности к работе в осенне-зимний период Янского района электрических сетей АО «Сахаэнерго».

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