В Челябинской области депутат получил шесть лет колонии

Верхнеуральск, Челябинская область, , 09:43 — REGNUM В южноуральском Верхнеуральске депутат сельского поселения ближайшие шесть лет может провести в колонии строгого режима. Он нанёс несколько ударов ножом своему земляку, в результате гражданин скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Трагедия произошла 2 января. Депутат был в состоянии алкогольного опьянения. На почве неприязненных отношений он нанёс 40-летнему жителю удары ножом. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Депутату предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью этого гражданина, повлекшем по неосторожности его смерть. Суд установил, что поводом к этому стало противоправное поведение погибшего. Это учли как смягчающее вину депутата обстоятельство.

В итоге депутат получил шесть лет колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда. Также он уплатит моральный вред близким родственникам погибшего.