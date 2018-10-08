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В Челябинской области депутат получил шесть лет колонии

Общество

Зарезал человека

Верхнеуральск, Челябинская область, 8 октября 2018, 09:43 — REGNUM  В южноуральском Верхнеуральске депутат сельского поселения ближайшие шесть лет может провести в колонии строгого режима. Он нанёс несколько ударов ножом своему земляку, в результате гражданин скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Трагедия произошла 2 января. Депутат был в состоянии алкогольного опьянения. На почве неприязненных отношений он нанёс 40-летнему жителю удары ножом. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Депутату предъявили обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью этого гражданина, повлекшем по неосторожности его смерть. Суд установил, что поводом к этому стало противоправное поведение погибшего. Это учли как смягчающее вину депутата обстоятельство.

В итоге депутат получил шесть лет колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда. Также он уплатит моральный вред близким родственникам погибшего.

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Бытовые убийства
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