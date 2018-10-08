В Перми построят новый муниципальный приют для бродячих животных

Пермь, , 09:37 — REGNUM В Перми разрабатывается проект строительства нового муниципального приюта на улице Верхнемуллинской, 106а. Реализация проекта рассчитана на 2019−2020 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Новый приют, где сможет размещаться 350 животных, будет построен на площади в один гектар. Планируется, что в новом приюте будут вольеры, операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак.

Стоит отметить, сейчас в Перми работает один муниципальный приют. Он расположен на улице Соликамская, 271. В 2017 году на его территории за счет бюджета проведен ремонт.

В 2017 году в муниципальный приют поступило более 2 тысяч животных, из них около 20% отловлено с территорий возле социально значимых объектов. Новый дом обрели более 980 собак.

По данным пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, за семь месяцев 2018 года процедуру стерилизации прошли 834 собаки, 750 животных обрели новых хозяев.