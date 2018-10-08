В Северо-Восточном университете создан центр корейского языка

Якутск, , 09:34 — REGNUM Образовательный центр корейского языка и культуры Института имени короля Сечжон начнет работу в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) им. М. К. Аммосова сразу после открытия 9 октября, сообщает пресс-служба вуза.

«Корейский язык и культура интересны не только для молодежи, но и для младшего школьного возраста, также курсы посещают слушатели старше 50 лет», — сообщила старший преподаватель кафедры «Восточные языки и страноведение» Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Кюннэй Егорова.

По ее словам, обучившиеся на курсе, как правило, умеют читать на корейском, могут составить рассказ о себе.

В церемонии примут участие исследователи корейского языка, представители министерства образования и науки Якутии, генеральный консул Республики Корея в городе Иркутске Ом Ги Ён.

Институт имени короля Сечжона (Sejonghakdang) — культурно-образовательный проект Южной Кореи, который строит свою работу на всестороннем информационном, учебно-методологическом обеспечении нужд студентов и преподавателей-кореистов, а также на координации и стандартизации курса кореистики для иностранных учащихся. Учреждение носит имя четвертого короля правившей на Корейском полуострове династии Чосон Седжона Великого, которому принадлежит изобретение корейского алфавита в 1446 году.

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