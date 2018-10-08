Число подписчиков Нурмагомедова в Instagram выросло до 9,5 млн человек

Махачкала, , 09:34 — REGNUM Число подписчиков российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в Instagram за сутки после победного боя выросло на 2,7 млн человек. Перед поединком против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе у спортсмена числилось 6,8 млн подписчиков, сейчас их 9,5 млн человек.

Первая после победного боя публикация на странице бойца «Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас» набрала уже более 3,5 млн «лайков».

Таким образом, Нурмагомедов ещё увереннее закрепился на первом месте в рейтинге самых популярных российских спортсменов в социальной сети Instagram. Вторую строчку в списке занимает теннисистка Мария Шарапова (3,3 млн), на третьем месте хоккеист Александр Овечкин (1,3 млн).

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Напомним, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одолел ирландского бойца Конора Макгрегора в ночь на 7 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. На кону стоял титул чемпионата UFC в легком весе. Нурмагомедов в четвертом раунде смог провести удушающий прием, и Макгрегор был вынужден сдаться.

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