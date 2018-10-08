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Потасовка после боя Нурмагомедова и Макгрегора превратилась в мем

Общество

Пользователи использовали снимок, на котором российский боец перелазит через ограждение октагона

Махачкала, 8 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Фотография, на которой Хабиб Нурмагомедов вылезает за октагон, чтобы напасть на представителя команды Конора Макгрегора, стала очередным мемом в соцсетях. Пользователи решили, что снимок отлично подходит для описания различных ситуаций.

В творчестве юзеров Нурмагомедов стал воплощением человека, который либо убегает от проблем и реальной жизни, либо куда-то очень спешит.

https://twitter.com/Loppyyy/status/1048803999091122176

https://twitter.com/elizaveta_miel/status/1048828761968271360

https://twitter.com/Crossfire1996/status/1048809406933024768

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Однако самым обсуждаемым событием стала не победа Нурмагомедова, а потасовка после боя. Сразу после того, как Макгрегор сдался, Хабиб услышал, как представитель команды ирландского бойца за рингом оскорблял его. Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и напал на обидчика.

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