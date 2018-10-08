Парки Москвы откроют зимний сезон 22 ноября

Москва, , 09:25 — REGNUM В парках Москвы зимний сезон начнется с 22 ноября. В парках можно будет покататься на коньках и ледяных горках, освоить фигурное катание, керлинг и другие виды спорта. Жителям столицы на портале «Активный гражданин» предлагается выбрать развлекательные программы на зимний период. Об этом сообщил градоначальник Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте», сообщает РИАМО.

Парк Горького перешел на зимний режим работы с 1 октября. Закрылись аттракционы с водой, аренда велосипедов и самокатов. С 10 октября вход в парк ограничат из-за монтажа катка.

В зимнем сезоне 2017−2018 гг. в парках Москвы прошло 3,2 тыс. мероприятий, это на 25% больше, чем годом ранее. Катки работали в 45 парках Москвы, 23 из них — с искусственным льдом. Вход на 16 катков был бесплатным, билет на платные катки стоил 150−300 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году зимний сезон в парках Москвы открылся 11 ноября. В столичных парках значительно выросла посещаемость. По сравнению с 2010 годом посещаемость московских парков выросла в 10 раз. Всего на территории столицы находится 78 парков.

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