27-летие образования Адыгеи отметили конными соревнованиями

Майкоп, , 09:25 — REGNUM Конноспортивные соревнования, посвященные 27-летию образования Республики Адыгея, состоялись на ипподроме в Майкопе 5 октября. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента России в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

В первом забеге был разыгран приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны, далее спортсмены состязались за приз Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

В забеге на приз главы Республики Адыгея участвовали 10 лошадей в возрасте трех лет и старше чистокровной верховой породы, рожденные в Краснодарском крае и Республике Адыгея, на дистанции в 2400 метров. Борьба за первенство не прекращалась до последних метров, в результате победителем стал жеребец по кличке Эрмигудин, управлял им мастер-жокей Виталий Парфута. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки и владельца лошади Нафисет Кубашичеву с заслуженной победой, вручил денежный приз в размере 250 тыс. рублей. Серебряный и бронзовый призёры получили по 150 и 100 тыс. рублей соответственно.

Всего на скачках разыгрывалось восемь комплектов наград среди лошадей чистокровных верховых пород. После соревнований для участников и гостей конноспортивных соревнований был организован концерт популярных исполнителей, творческих коллективов республики, которые представили зрителям свои лучшие танцевальные и музыкальные композиции.

«Конноспортивные соревнования, посвященные Дню образования Республики Адыгея, уже стали доброй традицией, которая неизменно дарит самые позитивные эмоции и незабываемые впечатления людям разных поколений, которые побывали на этом ярком и захватывающем мероприятии», — отметил Мурат Кумпилов.