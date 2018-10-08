В Петербурге и Ленобласти — первый гололед

Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области утром 8 октября заметили на дорогах первый в этом осенне-зимнем сезоне гололед. При температуре около 0 градусов дороги и тротуары покрылись тонким слоем едва заметного льда.

Это особенно опасно для автомобилистов, поскольку практически все автомобили пока ездят на летних шинах, и при резких маневрах возможные печальные последствия. Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти также призвало водителей и пешеходов к повышенной осторожности, особенно на дорогах Ленобласти.

«На улице гололёд и мороз, Аккуратней на дорогах. На М-11 (трасса Москва — Санкт-Петербург, — прим. ИА REGNUM ) сегодня уже был первый снег», — написал один из автомобилистов в популярной группе в соцсети.

Из-за гололеда, как предполагается, в городе уже произошло несколько дорожных аварий. В частности, очевидцы сообщили о массовых ДТП на Кантемировском мосту и на Благовещенском мосту.

По данным синоптиков, в окрестностях города температура ночью опускалась до минус 2 градусов, днем она составит +8…+10 градусов. Однако холод пока еще не взял верх: в ближайшие несколько суток потеплеет, и ночная температура будет составлять +5…+7 градусов, днем потеплеет до 12 градусов выше нуля.

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