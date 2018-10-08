На украинских дорогах появятся полицейские с радарами

Киев, , 09:07 — REGNUM Украинские полицейские начали фиксировать превышение скорости на дорогах при помощи радаров, сообщает 8 октября УНИАН.

Согласно сообщению, на Украине впервые на дорогах появятся полицейские с радарами TruCam, которые будут определять нарушителей скоростного режима на дорогах. Перечень мест, где будут установлены радары, опубликован в открытом доступе МВД Украины. С 8 по 14 октября полицейские с радарами будут работать в пробном режиме и не будут штрафовать нарушителей.

Отмечается, что там, где будут расположены радары, обязательно будут стоять полицейские машины с проблесковыми маячками.

Напомним, ранее на Украине снизили максимально допустимую скорость передвижения на автомобилях в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

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