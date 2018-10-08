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Жители дагестанского Каспийска выступили против незаконной застройки города

Общество

Горожане недовольны изменениями в городском генплане

Махачкала, 8 октября 2018, 08:48 — REGNUM  В Каспийске состоялась акция протеста местных жителей, выступающих против внесения изменений в генплан города в пользу многоэтажной застройки. У здания городского дома культуры собралось около 100 человек, пишет 7 октября «Черновик».

Активисты считают, что в предложенном проекте поправок генерального плана Каспийска предусматривается незаконная уплотнительная застройка. По их мнению, новые изменения легализуют незаконно возведённые объекты и выделенные под застройку земельные участки.

Местные жители недовольны тем, что в городе сокращается площадь зелёных насаждений, скверов и парков, а при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов не предусмотриваются нормативы парковочных мест и детских площадок.

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Сегодня, 8 октября, в мэрии Каспийска состоятся публичные слушания — будут обсуждаться поправки в генеральный план города.

Напомним, в марте 2017 года жители Каспийска провели акцию протеста против застройки городского пляжа. В апреле 2018 года каспийчане добились отмены строительства гостиницы около пляжа.

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