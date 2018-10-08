Синоптики пообещали москвичам солнечную неделю

Москва, , 08:47 — REGNUM Большая часть рабочей недели в Москве будет сухой, сквозь облака часто будет проглядывать солнце. Хмурым станет только понедельник, 8 октября. По данным синоптиков, днём будет облачно с прояснениями, в первой половине дня местами кратковременный дождь.

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Воздух в столице прогреется до +11…+13°, по области +8…+13°, с понижением на 2−3 градуса. Ветер северный 5−10 м/с, порывистый. Относительная влажность 54−59%. Атмосферное давление повысится и составит 754 мм ртутного столба.

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Уже после полудня скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение. Так, с 9 по 13 октября осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра, температура воздуха прогреется днём до 15 — 17 градусов тепла, а ночью не опустится ниже 2−4 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший сентябрь в Центральном федеральном округе стал самым тёплым с 1938 года. Средняя температура в этом месяце превысила норму более чем на три градуса.

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