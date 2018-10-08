АлтГТУ представит на фестивале науки более 80 интерактивных площадок

Барнаул, , 08:45 — REGNUM Более 80 интерактивных площадок планирует представить Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ) им. И.И. Ползунова на Седьмом фестивале науки «Наследники Ползунова сегодня», сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

Фестиваль пройдет в Барнауле 13 октября. Для мероприятий будут задействованы все учебные корпуса и научно-технические лаборатории университета. По словам декана факультета довузовской подготовки АлтГТУ Николая Белоусова, программа фестиваля продумана таким образом, чтобы было интересно разной возрастной аудитории.

«Помимо выставок научно-инновационных разработок, творческих проектов по робототехнике, в вузе пройдут интерактивные лекционные занятия, мастер-классы с демонстрацией оборудования, презентации и деловые игры», — сказал представитель университета.

В рамках фестиваля зрителям будет показана интерактивная выставка военной техники, а военная кафедра вуза представит видеофильмы о буднях курсантов, которые познакомят зрителей с особенностями профессиональной военной подготовки студентов АлтГТУ.

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Факультет специальных технологий приглашает на эксперименты по физике и химии. А преподаватели факультета информационных технологий расскажут, как можно защитить гаджеты от мобильных вирусов. На энергетическом факультете пообещали раскрыть секреты электричества и презентовать современное оборудование по энергосбережению. В процессе презентации участникам фестиваля будут продемонстрированы и объяснены необычные эффекты из области электротехники.