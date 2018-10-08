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В Екатеринбурге собрались увековечить память слуг Николая Романова

Общество

Стелу с изображением слуг в полный рост делают мастера из Петербурга

Екатеринбург, 8 октября 2018, 08:19 — REGNUM  В Екатеринбурге намерены увековечить память слуг Николая Романова. Стела с их изображением в полный рост будет установлена на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Екатеринбургской епархии.

Стелу изготавливает одна из фирм Петербурга. В высоту она будет четыре метра, а в диаметре — метр. Известно, что одним из изображённых будет генерал Илья Татищев, который добровольно последовал за Романовыми в ссылку, в Тобольск.

Напомним, в ночь на 17 июля 1918 года Николай Романов, члены его семьи и несколько слуг были расстреляны в Екатеринбурге. Среди слуг были лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова.

Добавим, в Екатеринбурге есть памятник семье Николая Романова. Он расположен возле Храма на Крови.

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