В Екатеринбурге собрались увековечить память слуг Николая Романова

Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM В Екатеринбурге намерены увековечить память слуг Николая Романова. Стела с их изображением в полный рост будет установлена на территории Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Екатеринбургской епархии.

Стелу изготавливает одна из фирм Петербурга. В высоту она будет четыре метра, а в диаметре — метр. Известно, что одним из изображённых будет генерал Илья Татищев, который добровольно последовал за Романовыми в ссылку, в Тобольск.

Напомним, в ночь на 17 июля 1918 года Николай Романов, члены его семьи и несколько слуг были расстреляны в Екатеринбурге. Среди слуг были лейб-медик Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и горничная Анна Демидова.

Добавим, в Екатеринбурге есть памятник семье Николая Романова. Он расположен возле Храма на Крови.