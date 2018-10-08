Выяснилось, в какой российский вуз охотнее поступают иностранцы

Москва, , 08:16 — REGNUM Самым привлекательным российским вузом для абитуриентов из-за рубежа стал Санкт-Петербургский государственный университет. Об этом со ссылкой на Россотрудничество сообщает 8 октября RT.

В ведомстве отметили, что в указанное образовательное учреждение иностранцы подали 4,2 тыс. заявок на обучение. Около 3,4 тыс. иностранных граждан хотели бы обучаться в Российском университете дружбы народов, а почти 2,2 тыс. направили свои заявки в Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Более других специальностей у иностранных абитуриентов пользуются популярностью лечебное дело, экономика, международные отношения, менеджмент и юриспруденция. Сообщается, что общее количество иностранцев, принявших решение учиться в России во время вступительной кампании 2018/2019 годов, составило порядка 89 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Приволжский федеральный университет и Самаркандский институт экономики и сервиса планируют реализовывать совместные образовательные программы в формате «двойного диплома».

Читайте также: Приволжский университет и Самаркандский институт внедрят «двойные дипломы»