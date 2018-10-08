Граждане РФ готовы выделить на празднование Нового года 17 тыс. рублей

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Москва, , 08:16 — REGNUM Большинство жителей России (66%) рады длинным новогодним каникулам. За сокращение длинных зимних выходных выступают 14% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Многие граждане уже распланировали бюджет на празднование Нового года и последующие каникулы (19%). Определились с расходами 22% среди молодых людей моложе 24 лет и 15% среди российских граждан 45 лет и старше.

Сумма, которую среднестатистический гражданин, определившийся с бюджетом, готов потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы (без подарков) составляет 17 тыс. рублей на человека. В 2017 году на празднование Нового года жители России готовы были выделить в среднем 17,6 тыс. рублей.

Опрос проведён 3−4 октября 2018 года в 319 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: по 1600 респондентов в каждом опросе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, чаще всего одобряют новогодние каникулы женщины, чем мужчины (73 и 59% соответственно). Больше всего они нравятся молодым людям, чем тем, кому 45 лет и выше (77% против 56%).

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