Понедельник, 8 Октября 2018 года
09:53:11 МСК

В России работодателей могут обязать вести учет микротравм сотрудников

Общество

В министерстве считают, что такие повреждения часто становятся предвестниками более серьезных заболеваний

Москва, 8 октября 2018, 08:10 — REGNUM  Министерство труда и социальной защиты РФ разработало поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели будут вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников, об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Согласно тексту законопроекта, под микроповреждениями понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, которые не повлекли за собой «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный.

Кроме того, работодатель должен будет рассматривать обстоятельства и причины, которые привели к возникновению микротравм. В министерстве считают, что такие повреждения часто становятся предвестниками более серьезных заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минтруд РФ предложил создать в российских офисах компаний детские комнаты, чтобы женщинам предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях.

Читайте также: Почему в российских офисах предлагают создать детские комнаты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Производственный травматизм и охрана труда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить