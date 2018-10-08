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Синоптики рассказали, в каких регионах РФ появятся первые сугробы

Общество

В Якутии в начале недели возможен снег, на Урале ожидается дождь со снегом, а в Забайкалье может сформироваться снежный покров

Синоптики рассказали, в каких регионах РФ появятся первые сугробы
Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР
Первый снег

Москва, 8 октября 2018, 08:02 — REGNUM  В нескольких российских регионах на текущей неделе выпадет снег и сформируются первые сугробы, тогда как в европейскую часть страны вернется бабье лето, сообщает 8 октября «Российская газета» со ссылкой на заведующего отделом прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александра Голубева.

По его словам, в Якутии в начале недели возможен снег, на Урале ожидается дождь со снегом, а в Забайкалье может сформироваться снежный покров.

Однако в европейской части страны ожидается потепление. Так, в Москве и Подмосковье во вторник, 9 октября, ожидается до +14 градусов, ветер слабый. В среду, 10 октября, и до выходных — +12…+18 градусов.

В Южном и Северо-Кавказском округах тепло и без осадков, ночью +7−12 градусов, днем до 22 градусов тепла. На Черноморском побережье до +25 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии из-за выпавшего снега и образования снежного наката на перевале Пыхта региональной автодороги Р-438 было ограничено движение автотранспорта.

Читайте подробнее: В Бурятии из-за снега ограничили движение на перевале Пыхта

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