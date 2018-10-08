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Депутат Верховной рады: заработок учителей ниже средней зарплаты по стране

Общество

Хотя правительство Украины обещало почти в два раза большую оплату труда педагогам

Депутат Верховной рады: заработок учителей ниже средней зарплаты по стране
Пустой класс

Киев, 8 октября 2018, 07:42 — REGNUM  На Украине начали задерживать зарплаты учителям, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Юрий Бойко, сообщают 7 октября «Украинские новости».

По его словам, правительство Украины работает по принципу «полицейского государства», когда на развитие силовых структур закладывается дополнительно 15 млрд гривен ($530 млн) на 2019 г. без учета дополнительных расходов на армию. А вот на повышение зарплат учителям в бюджете ничего не заложено.

Бойко отметил, что ранее правительство обещало зарплату учителям в 2018 году в размере порядка 11 тыс. гривен ($390), однако по итогам восьми месяцев 2018 года средняя зарплата учителей составила 6,4 тыс. гривен ($230) — ниже среднего уровня зарплаты по стране.

Напомним, ранее ученые и учителя провели возле здания Верховной рады митинг с требованием увеличить финансирование образования и науки.

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