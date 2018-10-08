Понедельник, 8 Октября 2018 года
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Рэпер Канье Уэст порвал с соцсетями

Общество

Он мечтает записать новый альбом на другом континенте

Рэпер Канье Уэст порвал с соцсетями
David Shankbone
Канье Уэст

Вашингтон, 8 октября 2018, 05:40 — REGNUM  Аккаунты американского рэпера Канье Уэста в Twitter и Instagram удалены. Музыкант мог избавиться от аккаунтов из-за критики его политических взглядов, сообщает TMZ.

Так, Уэст предложил отменить Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающую рабовладение. Кроме того, он известен поддержкой действующего главы государства Дональда Трампа.

Другой возможной причиной издание называет поездку рэпера в Африку. Уэст рассчитывает отправиться на другой континент, чтобы записать там новый альбом вдали от отвлекающих факторов.

Известно, что в 2017 году рэпер уже удалял свои аккаунты из социальных сетей.

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