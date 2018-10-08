Бунтовавшую колонию в Омске посетит омбудсмен

Омск, , 05:06 — REGNUM Омбудсмен по правам человека по Омской области Ирина Касьянова посетит исправительную колонию №6, где произошли беспорядки. Об этом 8 октября пишет «Комсомольская правда».

Касьянова встретится с администрацией учреждения и с заключенными. В ближайшие дни в Омск может отправиться представитель президента РФ по правам человека Михаил Федотов.

Возле колонии сохраняется оцепление.

Как сообщало ИА REGNUM, в ИК-6 в Омске между заключенными произошел конфликт, в ходе которого пострадали более 20 человек. Группа заключеннных пыталась «склонить на свою сторону других осужденных», надеясь потребовать послабления режима, пояснили представители ФСИН.

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