Вторая женщина заявила о домогательствах Роналду

Лас-Вегас, США, , 00:42 — REGNUM Американка Кэтрин Майорга — не единственная женщина, обвинившая португальского футболиста Криштиану Роналду в изнасиловании. Еще одна девушка заявила о похожем инциденте, сообщает британское издание Daily Mail.

Вторая пострадавшая от действий Роналду обратилась к адвокату Майорги Лэсли Стовеллу. Имя девушки не называется.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт», — приводит слова Стовелла издание.

По словам юриста, девушка расскажет детали произошедшего полиции Лас-Вегаса, которая расследует дело Майорги.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре форварда туринского «Ювентуса» и португальской сборной Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании гражданка США. По словам Кэтрин Майорги, в 2009 году футболист принудил её к половому контакту, а позже заплатил ей за молчание $375 тыс.

Сам Роналду отверг обвинения. Он заявил о происках мадридского клуба «Реал», который таким образом якобы пытается навредить ему за переход в «Ювентус».

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