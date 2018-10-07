Беглов пока не решил вопрос об участии в выборах губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не готов ответить на вопрос о своем участии выборах градоначальника в 2019 году. Он примет решение на этот счет позже, исходя из мнения горожан. Об этом Беглов сказал в интервью телеканала «Россия».

"Можешь ли ты что-то предложить горожанам, если пойдешь на выборы? Надо самому это понять. Пока я этого не знаю. Но надо это почувствовать», — сказал врио губернатора Петербурга.

По его мнению, «развитие города без поддержки горожан невозможно».

«Я буду опираться на их мнение, на их отношение ко мне, и тогда уже буду принимать окончательное решение», — добавил Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября, назначив Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга, президент Владимир Путин предложил тому самостоятельно определиться, будет ли он баллотироваться на должность главы города на выборах в сентябре 2019 года.

«К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет эта работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Владимир Путин.

5 октября Александр Беглов был представлен коллективу городской администрации в Смольном. Он попросил чиновников не беспокоиться о своей должности, а спокойно работать, и переназначил на свои прежние должности всех членов городского правительства.

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