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МВД опровергло сообщения о проверке полицией мобильных телефонов граждан

Общество

Информация о проверке телефонов граждан на наличие Telegram оказалась неверной

Москва, 7 октября 2018, 20:13 — REGNUM  Информацию о массовой проверке сотрудниками МВД мобильных телефонов жителей страны в целях выявления установленных на них мессенджеров не соответствует действительности. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба МВД России.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции в различных городах России начали массовую проверку мобильных телефонов граждан на наличие в них мессенджеров, в частности, на наличие мессенджера Telegram, и для ознакомления с личной перепиской граждан.

МВД России полностью опровергает данную информацию, напоминая, что тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан в России гарантирует Конституция РФ.

Ограничить это право можно только на основании соответствующего судебного решения, подчеркнули в МВД России.

Также в МВД России рекомендовали в случаях, столкновения граждан с антиконституционными требованиями сотрудника полиции обратиться с жалобой в надзорные органы или в службу собственной безопасности МВД РФ.

Напомним, что в апреле 2018 г. в России было принято решение о блокировке мессенджера Telegram по иску Роскомнадзора.

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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