На Землю доставили пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09» — СМИ

Москва, , 18:23 — REGNUM Пылевой фильтр, который может пролить свет на инцидент с утечкой воздуха на космическом корабле «Союз МС-09», доставили с Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, специалисты попытаются найти в пылевом фильтре следы алюминия, из которого сделан бытовой отсек.

Он добавил, что теория о диверсии на борту может подтвердится в случае обнаружения металлической стружки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 г. В ходе проверки выяснилось, что в бытовом отсеке пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» имеется небольшое отверстие. Космонавты специальным герметиком оперативно заделали пробоину диаметром около 2 мм.

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