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ОНФ подготовил народное поздравление Владимиру Путину

Общество

Лучшие видео будут переданы лично Президенту РФ

Москва, 7 октября 2018, 17:26 — REGNUM  Активисты Общероссийского народного фронта со всей страны подготовили народное видеопоздравление ко дню рождения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина.

Люди разных национальностей, возрастов, профессий и интересов сняли свои ролики, в которых каждый от себя оставил главе государства пожелания в разных форматах: от простых выступлений до стихов и танцев. Общий видеоролик состоит из ярких кадров, теплых слов и искренних эмоций, на видео также можно увидеть достопримечательности регионов нашей страны, народные костюмы и др.

Подборка фрагментов из народных поздравлений размещена на сайте и в официальных аккаунтах Движения в соцсетях.

«Молодежка ОНФ» 7 октября проводит всероссийскую акцию «Открытка президенту». Жители разных регионов страны поздравляют Владимира Путина, подписывая специально изготовленные открытки, адресованные лидеру Народного фронта.

В этот день команды «Молодежки ОНФ» посещают места массового скопления людей в своих городах: торговые центры, парки и скверы, детские площадки и предлагают жителям поздравить главу государства. По итогам акции «Молодежка ОНФ» сформирует рейтинг народных поздравлений президента, в котором отметит, какие пожелания чаще всего звучали от жителей тех или иных субъектов страны. Наиболее заметные поздравления от жителей разных городов страны будут также переданы Владимиру Путину.

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Общероссийский народный фронт
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