Для детей из ДНР организовали поездку в цирк

Донецк, , 15:49 — REGNUM Дети из прифронтового посёлка Зайцево Донецкой Народной Республики (ДНР) посетили представление в цирке «Космос», сообщается 6 октября на официальном сайте ДНР.

Мероприятие было организовано при поддержке Управления Народной милиции ДНР. На представление с участием 64 видов животных приехали посмотреть более 40 детей. Для них были приготовлены сладкие подарки.

«Мы всегда стараемся помочь детям. Кому, как ни нам понимать, как необходим мир — детям в первую очередь. И сегодня военные организовали эту поездку, подготовили для ребят подарки. Я надеюсь, что выходя из этого детского дворца счастья, дети надолго запомнят увиденную цирковую программу, а также то, что военные не забывают о них, и всячески им помогают», — рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Отмечается, что для детей из прифронтового посёлка такие мероприятия очень значимы, так как дети живут в условиях непрекращающихся боевых действий, из-за близости фронта любой выход на улицу для них сопряжён с опасностью.

Генеральный директор Донецкого государственного цирка «Космос» Юрий Кукузенко отметил также, что руководство цирка постоянно изымает из продажи часть билетов для детей из прифронтовых районов.

Напомним, что населённые пункты в ДНР регулярно попадают под обстрел армии ВСУ. А в конце сентября в Горловке погибли погибли трое школьников в результате взрыва противопехотной мины.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва противопехотной мины в Горловке погибли трое детей