Закрывается знаменитый рыбный рынок Цукидзи в Токио

Токио, , 14:11 — REGNUM Последние торги на знаменитом рыбном рынке Цукидзи в Японии прошли в эту субботу, 6 октября, сообщает BBC.

Знаменитый рынок был открыт 83 года назад в Токио и являлся самым большим в мире по объёмам продаж рыбы и морепродуктов. За время своего существования рынок успел стать местной достопримечательностью города, сюда каждый день стекались туристы, чтобы посмотреть на торги.

Жители страны называли рынок «кухней Японии». Объём ежедневной реализации морепродуктов и рыбы на рынке достигал 2000 тонн, что составляло 25% от всего объёма продаж данных продуктов в стране.

Японцы называли рынок историческим местом, отражающим весь дух Японии и её трудолюбивых жителей.

Также в Японии существовала традиция, связанная с рынком Цукидзи. В начале года все жители внимательно следили за первым аукционом тунца: считалось, что чем выше будет цена первой проданной рыбы, тем успешнее будет год для экономики в стране.

Вопрос о переносе рынка был поднят уже давно. Для рынка было подготовлено новое место в районе Тоёсу. Переезд на новое место планировался ещё два года назад, но проверка, инициированная губернатором Токио Юрико Коикэ показала наличие вредных веществ в почве. Было обнаружено превышение содержания бензола в почве в 79 раз и наличие цианидов. Переезд был отложен и лишь в этом году специалисты подтвердили безопасность нового места для рыбного рынка.

Сообщается, что на месте рынка Цукидзи планируется строительство парковки к Олимпиаде 2020 года.

Торги на новом месте в Тоёсу будут открыты уже 11 октября.

Напомним, что в 2022 году в Японии состоятся Летние Олимпийские игры. Они пройдут в столице страны Токио. Об этом было объявлено в 2013 году на 125-й сессии МОК.