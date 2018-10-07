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Американцы целый год публиковали абсурдные статьи в научных изданиях

Общество

Эксперимент должен был показать, смогут ли научные гуманитарные издания непредвзято оценить статьи по таким темам как феминизм, расовая эмансипация и гендерное равенство

Вашингтон, 7 октября 2018, 14:09 — REGNUM  Редактор журнала и двое ученых на протяжении года проводили социальный эксперимент, отправляя абсурдные статьи на острые политические темы в научные издания, сообщает Aero.

Редактор журнала Areo Хелен Плакроуз заручилась поддержкой ученых Джеймса Линдси и Питера Богоссяна для проведения социального эксперимента. На протяжении года группа исследователей писала абсурдные статьи, не имеющие научной ценности, и отправляла их в рецензируемые издания под вымышленными именами.

Статьи были написаны на социально-политические темы, актуальные в США. Эксперимент должен был показать, смогут ли научные гуманитарные издания непредвзято оценить статьи по таким темам как феминизм, расовая эмансипация и гендерное равенство.

Авторы постарались подменить научный подход эмоциональной лексикой. Они призывали «дрессировать мужчин как собак», обосновывали необходимость введения на спортивных соревнованиях специальной весовой категории «жирные», а также предлагали приковывать белых студентов цепями к университетским скамьям, чтобы они могли прочувствовать положение чернокожих рабов в прошлом.

За год в рецензируемых изданиях были опубликованы 7 таких «работ», а одну из статей феминистический журнал даже признал лучшей.

Исследователи заключили, что их эксперимент показал опасное состояние некоторых гуманитарных наук, в которых идеологические установки позволяют пренебрегать научными критериями.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным он-лайн словаря Merriam-Webster в США самым популярным словом в поисковых запросах 2017 года стало слово «феминизм».

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