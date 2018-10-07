В Калифорнии заставили представляться ботов в интернете

Лос-Анджелес, США, , 11:20 — REGNUM Закон, запрещающий использование искусственных систем, выдающих себя за людей, для коммуникации в интернете, подписал губернатор Калифорнии. Текст закона опубликован на сайте правовой информации Калифорнии.

Новый законопроект регламентирует использование ботов в интернете. Например, в учетных записях в социальных сетях, ведущихся автоматически, должно быть указано, что эта запись не ведется человеком.

Правительство Калифорнии подчеркивает, что законопроект не только сделает незаконным использование ботов для рекламных кампаний в интернете, но и защитит граждан от «влияния ботов на их голосовании на выборах».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе из социальных сетий Facebook и Instagramm было удалено более 600 групп и аккаунтов, распространяющих политическую информацию. Администрация Facebook сообщила, что группа аккаунтов была удалена из-за связи с иранскими государственными СМИ.