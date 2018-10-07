В России число уклонистов от призыва в армию сократилось на 53% с 2016 года

Москва, , 08:40 — REGNUM Вдвое сократилось в России количество уклоняющихся от призыва в армию в сравнении с 2016 годом. Об том заявил 6 октября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью «Российской газете».

Бурдинский сообщил, что этой осенью в армию будут призваны 132 500 человек. Это меньше, чем призывалось осенью прошлого года (134 000), но больше, чем было призвано этой весной (128 000).

Бурдинский особо отметил, что количество уклонистов от призыва на военную службу сократилось на 53% в сравнении с весной 2016 года. Генерал-лейтенант полагает, что это связано с принятием на государственном уровне мер по повышению привлекательности военной службы и улучшению условий прохождения её для призывников.

При этом Бурдинский подчеркнул, что большая часть призывников идут служить с желанием, а многие новобранцы прошли допризывную подготовку в региональных отделениях ДОСААФ.

Кроме того, Бурдинский сообщил, что наблюдается рост числа призывников, годных к военной службе по медицинским показаниям. В этом году уровень годности призывников по этому показателю составил 76,7% по результатам весеннего призыва, что на процент больше, чем в 2017 году.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Призыв будет осуществлён с 1 октября по 31 декабря 2018 года.