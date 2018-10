Мелания Трамп пояснила свой выбор «наряда колониста» для поездки в Африку

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Свой выбор костюма для поездки в Африку прокомментировала супруга президента США Мелания Трамп в интервью изданию Hollywood Reporter.

«Мне бы хотелось, чтобы люди обращали внимание на то, что я делаю, а не на то, что я ношу», — так ответила первая леди на вопрос издания по данному поводу.

Накануне Мелания Трамп подверглась жёсткой критике в сети интернет, а также у ряда популярных новостных изданий. The New York Times, The Huffington Post, CNN, USA Today обвинили Меланию Трамп в том, что для поездки в Кению она надела белые пробковый шлем и рубашку вкупе с высокими сапогами.

Журналисты немедленно окрестили наряд супруги президента США «одеждой колониста», прибывшего в Африку. Её наряд был интерпретирован как «символ колониального правления» США.

Примечательно, что первая леди США прибыла в Африку с целью продвижения своей благотворительной программы.

Напомним, что Мелания Трамп уже подвергалась критике СМИ за свой выбор одежды. Так, например, ранее Мелания Трамп при посещении детей-эмигрантов, разделённых с родителями на границе с Мексикой, была в куртке с надписью «Мне всё равно, а тебе?» Тогда президенту США Дональду Трампу пришлось дать комментарии по поводу наряда супруги.