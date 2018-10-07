В Лос-Анджелесе зафиксирована вспышка клещевого тифа

Лос-Анджелес, США, , 05:51 — REGNUM Вспышка переносимого клещами сыпного тифа зафиксирована в округе Лос-Анджелес американского штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания NBC.

В Пасадене ситуация названа эпидемией. В самом Лос-Анджелесе болезнь выявлена у девяти человек, таким образом, речь идет о вспышке клещевого тифа.

Все заболевшие жили или работали в центральной части города, где есть район Скид-Роу, населенный бездомными. В городе и округе действуют целевые отряды, призванные обеспечить безопасность жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на северо-западе Италии зафиксирована вспышка заболеваемости легионеллезом, так называемой «болезнью легионеров». Это острое инфекционное заболевание сопровождается, в частности, лихорадкой, интоксикацией, поражением легких и центральной нервной системы.

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