Скончалась режиссёр и сценарист Одри Уэллс

Вашингтон, , 04:46 — REGNUM В США ушла из жизни режиссёр и сценарист Одри Уэллс. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщает Variety.

Одри Уэллс было 58 лет. Её смерть наступила 4 октября, однако известно о кончине стало позже.

По словам мужа Одри Брайана, женщина продолжала работу, несмотря на болезнь. Так, несколько недель назад состоялся первый показ её фильма «Ненависть, которую вы порождаете». Созданный Уэллс мультфильм Over The Moon готовится к выходу.

Одри Уэллс — автор сценариев к фильмам «Джордж из джунглей», «Правда о кошках и собаках», «Собачья жизнь», «Давайте потанцуем?», «План игры», «Малыш». Она также выступила режиссером фильмов «Уроки любви» и «Под солнцем Тосканы».

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