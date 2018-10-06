Православная церковь Сирии предложила собраться по вопросу автокефалии УПЦ

Дамаск, 6 октября 2018, 23:26 — REGNUM Антиохийская православная церковь предложила созвать Синаксис — собрание предстоятелей всех поместных православных церквей, для обсуждения вопроса о предоставлении автокефалии неканонической православной церкви Украины, сообщило 6 октября издание «УНН» со ссылкой на заявление церкви.
«Православная Антиохийская церковь просит его святейшество вселенского патриарха, дабы он созвал срочное собрание предстоятелей поместных церквей для обсуждения изменений, происходящих в православном мире, выдачи автокефалий новым церквям и для выработки общих решений, прежде чем принимать финальную резолюцию по этому вопросу», — сказано в заявлении.
Православная церковь Сирии и Ближнего Востока обеспокоена ситуацией вокруг Украины и призывает к единству православия, а также выступает против:
«утверждения новой церкви в пределах канонических границ существующих патриархатов или автокефальных церквей как метод для разрешения конфликтов».
Ближневосточные священники отметили, что подобные меры приводят лишь к ослаблению православной церкви и реального единства православия в мире.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Грузинская православная церковь поддерживает предоставление автокефалии украинским раскольникам.
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