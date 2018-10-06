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В Китае растет уровень медицинской грамотности населения

Общество

Государством планируются новые меры в сфере медицинского просвещения

В Китае растет уровень медицинской грамотности населения
Медицина

Пекин, 6 октября 2018, 22:44 — REGNUM  Уровень грамотности в сфере медицины в 2017 году в Китае вырос на 2,6% и составил 14,2%, сообщает 6 октября Синьхуа со ссылкой на сообщение государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

Надо отметить, что под медицинской грамотностью в стране понимается способность распознавать информацию медицинского характера и принимать осмысленные решения и действия в отношении своего здоровья.

Эти результаты были получены по итогам очередного общенационального теста, который охвати 85 тыс. человек в 31 административной единице на уровне провинций.

В Госкомитете по здравоохранению считают важной и весьма перспективной дальнейшую работу по расширению медицинского просвещения на местах.

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Медицина
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