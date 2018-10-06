На Украину прибыли американские самолёты

Киев, , 20:30 — REGNUM На Украину для участия в грядущих учениях прибыли американские истребители и транспортники, сообщило посольство США на Украине 6 октября на официальном сайте.

«Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях «Clear Sky 2018», целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — сказано в сообщении.

Напомним, в учениях «Clear Sky 2018» помимо Украины примут участие восемь стран. Американские истребители F-15 будут действовать с территории базы в Староконстантинове Хмельницкой области, а украинские и американские транспортники C-130 проведут вылеты с авиабазы в Виннице, рассказали в пресс-службе Военно-воздушных силах США в Европе.

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