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На Украину прибыли американские самолёты

Общество

Готовятся масштабные учения с участием девяти стран

На Украину прибыли американские самолёты
Иллюстрация: Defense.gov
C-130J Super Hercules

Киев, 6 октября 2018, 20:30 — REGNUM  На Украину для участия в грядущих учениях прибыли американские истребители и транспортники, сообщило посольство США на Украине 6 октября на официальном сайте.

«Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях «Clear Sky 2018», целью проведения которых является укрепление мира и безопасности», — сказано в сообщении.

Напомним, в учениях «Clear Sky 2018» помимо Украины примут участие восемь стран. Американские истребители F-15 будут действовать с территории базы в Староконстантинове Хмельницкой области, а украинские и американские транспортники C-130 проведут вылеты с авиабазы в Виннице, рассказали в пресс-службе Военно-воздушных силах США в Европе.

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Военные учения
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