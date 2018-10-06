В филиале «Калугаэнерго» стартовала акция «Ток на замок!»

Калуга, , 17:54 — REGNUM В Калуге началась акция «Ток на замок!». Её цель — привлечь внимание общественности к проблеме электротравматизма, возникающей вследствие небезопасного поведения вблизи энергообъектов. Об этом 6 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня.

По её словам, представители совета молодежи энергокомпании отправились в школу №12, которая находится недалеко от крупного питающего центра — подстанции 110 кВ «Калуга». Также рядом с образовательным учреждением расположена трансформаторная подстанция.

Молодые энергетики наклеили на сооружение тематические информационные стикеры, призывающие граждан не оставаться равнодушными и в случае обнаружения открытой двери или испорченного замка на двери ТП звонить в энергокомпанию.

Затем активисты пообщались со школьниками, которые посещают группу продленного дня. Энергетики объяснили ребятам значение размещенных на электрооборудовании предупреждающих знаков и напомнили детям об опасности проникновения на энергообъект. Педагоги школы пригласили специалистов филиала «Калугаэнерго» провести урок «электрической грамоты» для первоклашек.

«Аналогичные акции организованы во всех подразделениях филиала «Калугаэнерго», чтобы охватить максимальное количество энергообъектов и обезопасить наибольшее число детей и подростков, — сказала Наталья Копоня. — В населенных пунктах калужского региона гражданам раздаются тематические информационные материалы, на энергообъекты наклеиваются стикеры, предупреждающие об опасности и напоминающие телефоны энергокомпании, по которым можно обращаться в случае обнаружения открытых дверей или сорванных замков. При этом особое внимание уделяется трансформаторным подстанциям, расположенным на территориях массового пребывания детей и молодежи — пришкольным площадкам, придомовым территориям и паркам».